У "Нафтогазі" відреагували заяву Путіна про готовність зберегти транзит через Україну

"Нафтогаз" готовий врегулювати і новий спір щодо перегляду транзитного тарифу, із яким Україна нещодавно звернулася до Стокгольмського арбітражу.

Спори між "Газпромом" і "Нафтогазом" в Стокгольському арбітражному суді вже врегульовані, однак російська сторона не виконує рішення арбітражу.

Про це головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав на сторінці в Facebook.

"Путін каже, що Росія готова зберегти транзит газу у випадку врегулювання спору між господарюючими суб’єктами в Стокгольському арбітражі. По-перше, два спори (щодо контракту на поставку газу та контракту на транзит газу) між Газпромом та Нафтогазом вже були врегульовані в Стокгольському арбітражі", - йдеться в повідомленні.

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"Проблеми "лише" у тому, що "Газпром" не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не сплачує нам 2,6 млрд дол компенсації, яку визначив арбітраж", - додав Вітренко.

Він також зазначив, що "Нафтогаз" готовий врегулювати і новий спір щодо перегляду транзитного тарифу, із яким Україна нещодавно звернулася до Стокгольмського арбітражу.

Вітренко нагадав, що українська сторона вимагає від "Газпрому" приблизно 12 мільярдів доларів США, додавши, що контракт прямо передбачає право переглядати транзитний тариф.

"Якщо цей спір ми будемо "врегульовувати" в арбітражі, то практично нереально закінчити до кінця 2019 року. У кращому випадку - до кінця 2020 року. Чи готові Газпром і Німеччина зупинити будівництво Північного потоку 2 до закінчення нового арбітражу?", - написав Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін запевнив президента США Дональда Трампа в готовності зберегти транзит газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2» і продовжити транзитний контракт після 2019 року в разі врегулювання спору в Стокгольмському арбітражі.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі за транзитним контрактом, за рішенням якого російська компанія має виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

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При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно поінформував «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси зі стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, що цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

В середині червня «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в спорі про контракт на транзит газу на території країни. Зараз «Нафтогаз» оскаржує дане рішення суду.