"Укренерго" сьогодні застосував аварійні відключення електроенергії на понад 3 ГВт
Диспетчер об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України НЕК "Укренерго" сьогодні, 8 грудня, з 10:13 застосував аварійні відключення електроенергії на 3,119 ГВт, які відповідають дисбалансу потужності в ОЕС України.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Згідно з повідомленням, від 8:00 до 11:00 обмеження потужності були введені на меншому рівні - 2,116 ГВт, проте брак потужностей енергосистеми виявився більшим.
Крім того, на період від 16:00 до 22:00 8 грудня обмеження потужностей встановлено на тому ж рівні - 2,116 ГВт.
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Як повідомляв УНІАН, від початку грудня в Україні почали здійснювати віялові відключення електроенергії, які пов'язані з високим її споживанням в умовах недовиробництва електроенергії генеруючими компаніями.
Також повідомлялося, що був оприлюднений графік відключення електроенергії в Київській області.
За інформацією «Укренерго», дисбаланс між виробництвом і споживанням електроенергії утворився внаслідок аварійних ремонтів 27 потужних енергогенеруючих одиниць на електростанціях генеруючих компаній, низьких запасів вугілля на складах теплоелектростанцій, а також через нестачу гідроресурсів на ГЕС.