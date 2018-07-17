На Рівненській АЕС відключився турбогенератор

Другий енергоблок Рівненської АЕС розвантажений до 54% номінальної потужності у зв'язку з відключенням турбогенератора №4.

Енергоблок №2 Рівненської атомної електростанції (РАЕС, м. Вараш, Рівненська область) був автоматично розвантажений до 54% номінальної потужності (440 МВт) у зв'язку з відключенням турбогенератора №4 (ТГ-4) дією електричного захисту, повідомляє прес-служба станції.

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Згідно з повідомленням, відключення ТГ-4 відбулося 16 липня о 17:09 з невідомих причин.

Попередня оцінка події за Міжнародною шкалою ядерних подій (INES, International Nuclear and Radiological Event Scale) - поза шкалою.

Станом на 9:30 17 липня в роботі перебувають два енергоблоки РАЕС з сумарним навантаженням 611 МВт.

На енергоблоках №3 і №4 проводяться планово-попереджувальні ремонти.

Відзначається, що зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня РАЕС відключила від мережі енергоблок №4.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.