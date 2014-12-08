Україна має намір почати імпорт російського газу з 11 грудня

Оператор вітчизняної газотранспортної системи компанія «Укртрансгаз» веде підготовку ГТС до приймання російського газу, постачання якого в країну очікуються з 11 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі «Укртрансгазу».

За інформацією прес-служби, «Укртрансгаз» одержав вказівку підготувати українську ГТС для відновлення поставок природного газу з Росії до 11 грудня.

«Згідно з документом, який ми одержали, газ імпортуватиметься з 11 грудня», - сказав представник «Укртрансгазу».

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Як повідомляв УНІАН, увечері 5 грудня "Нафтогаз України" перерахував російському "Газпрому" 378 млн. дол. як передоплату за постачання 1 млрд куб. м газу.

6 грудня в «Газпромі» підтвердили одержання передоплати. Після цього офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов сказав, що російський «Газпром» може відновити поставки газу до України максимум через 48 годин. При цьому Україна ще не відправляла заявки на імпорт російського газу.

Згідно з брюссельськими угодами, до кінця цього року ціна російського газу для України становить 378 доларів за 1 тис. куб. м, а в першому кварталі наступного року - 368 доларів за 1 тис. куб. м. "Нафтогаз України" купуватиме його за передоплатою.