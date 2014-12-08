Президент «Енергоатому» вимагає для себе персональної майнової люстрації

Про це йдеться у його листі на ім’я прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, який є у розпорядженні редакції УНІАН.

Голова «Енергоатому», зокрема, повідомляє, що все майно, що йому належить, знаходиться в його оселі, а також «в банківській комірці зберігається 20 тис. євро, а на картковому рахунку зберігається 50 тис. грн».

Свою вимогу він пояснює тим, що переслідування його та його родини з боку силових органів, що велися за часів Януковича, досі тривають. Також у листі наведені приклади тиску на нього та очільників АЕС: «обласні управління СБУ тероризують генеральних директорів АЕС вимогами підняти данину щонайменше з урахуванням офіційного рівня інфляції в Україні, курсу долара та GDP».

Недашковський також інформує прем’єр-міністра, що за його підписом «до правоохоронних органів направлена численна кількість звернень з повідомленням про злочини чи пропозиціями дати правову оцінку. Всі вони залишились без уваги». Тому, на його думку, поточна діяльність силових структур має на меті «отримати масив інформації і сформувати так звану «папку Остапа Бендера для Корейка» з метою продати злочинцям доведений до товарного вигляду компромат».

Джерела в Кабінеті міністрів пов’язують емоційність листа президента «Енергоатому» із нещодавньою перевіркою ГПУ та тиском на енергетиків з боку силових структур щодо посилення залежності від Росії щодо постачання енергоносіїв та електрики.

Нагадаємо, минулого тижня у «Енергоатомі» відбувся обшук представниками Генеральної прокуратури, під час якого вилучені контракти із Westinghouse, ТВЕЛ та СхідГЗК.