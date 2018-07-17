«Укрнафта» в січні-червні сплатила 7,4 мільярда податків

В тому числі, 690 млн грн сплачено в рахунок погашення простроченого податкового боргу.

Найбільша нафтовидобувна компанія України «Укрнафта» в січні-червні 2018 року сплатила податків на суму 7,4 млрд грн, у тому числі 690 млн грн в рахунок погашення простроченого податкового боргу.

Читайте також«Укрнафта» має намір інвестувати 380 мільйонів в ребрединг 50 АЗС

Про це повідомила прес-служба компанії.

«За січень-червень 2018 року «Укрнафта» сплатила податків на суму 7,4 млрд грн, у тому числі 690 млн грн в рахунок погашення простроченого податкового боргу. Компанія продовжує виплачувати податковий борг на регулярній основі одночасно зі сплатою всіх поточних податкових зобов'язань», - відзначили в прес-службі, уточнивши, що консервативний план «Укрнафти» передбачає виплату 1,2 млрд грн боргу в 2018 році. Станом на 30 червня, розмір простроченого боргу «Укрнафти» становив 11,05 млрд грн.

Разом з тим компанія зазначає, що не змінилися і ризики для погашення податкового боргу: це спроби блокування спецдозволів з боку регуляторних органів, а також проблеми в системі державних аукціонів з продажу нафти, через які «Укрнафта» реалізує нафту і конденсат, і на яких початкова ціна встановлюється відповідно до затвердженого державою порядку.

«Пропозиції «Укрнафти» щодо реформування механізму держаукціонів були реалізовані не в повному обсязі та конкуренція на них залишається обмеженою. Зокрема, в першому півріччі 12 аукціонів, щодо яких компанія подавала заявки, дійсними визнано лише шість», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року «Нафтогаз України» опублікував аудовану компанією Deloitte&Touche звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках. В ній енергетичний держхолдинг вперше визнав, що на свій розсуд використовував 10 млрд кубометрів газу, які належать «Укрнафті».

Через відмову «Нафтогазу України» погашати борг перед «Укрнафтою» у розмірі 50 млрд грн і зірваних у 2014-2015 роках з вини деяких чиновників Міненерговугілля і менеджерів «Нафтогазу» аукціонів з продажу нафти і газу, в «Укрнафти» виник борг перед державою зі сплати податків.

У липні 2015 року акціонери «Укрнафти» обрали новим головою правління компанії громадянина Великобританії Марка Роллінса. Новий голова стабілізував фінансове становище компанії, заплативши рекордну суму дивідендів, і забезпечив поточну сплату податків.

З тих пір «Укрнафта», за даними Державної фіскальної служби, входить в топ-5 лідерів зі сплати податків серед усіх підприємств України.

Разом з тим Роллінс неодноразово підкреслював, що «Укрнафта» зможе погасити борги з податків за умови, що «Нафтогаз України» почне погашати свої борги перед компанією.

Крім того, правління «Укрнафти» неодноразово пропонувало план фінансового оздоровлення компанії шляхом досудової санації. Однак «Нафтогаз України» і Кабмін відмовляються його затверджувати і вимагають від ДФС описувати майно компанії в рахунок податкового боргу.

У 2016-2017 роках суди України за позовом «Укрнафти» приймали рішення, що зобов'язують виконавчу службу стягнути з «Нафтогазу України» 2 млрд куб газу, а Фіскальну службу – вписати в заставу спірний обсяг газу. Однак восени 2017 року Верховний суд України скасував рішення судів нижчої інстанцій щодо списання 2 млрд куб. м природного газу в якості податкової застави та направив справу на новий розгляд.

У травні 2018 року, розглядаючи позов «Укрнафти» по-новому, Окружний адміністративний суд Києва в рамках чинного законодавства знову зобов'язав ДФС списати в податкову заставу спірні 2 млрд куб. м природного газу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України. Її частка в загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом в 2017 році становила 65,7%, частка у загальному видобутку газу – 5,3%. На балансі підприємства знаходиться 43 бурових установки, 1936 нафтових і 168 газових свердловин. ПАТ «Укрнафта» володіє 537 АЗС в більшості регіонів України. 50%+1 акція компанії належить НАК «Нафтогаз України».