Розгерметизація газопроводу на Закарпатті не вплинула на транзит російського газу

Розгерметизація лупінга магістрального газопроводу «Долина-Ужгород-Держкордон» не вплинула на транзит російського газу через Україну до Європи, повідомляє оператор ГТС «Укртрансгаз».

«Витік газу локалізовано. Постраждалих немає. Причини розгерметизації встановлюються. Обмеження подачі газу для споживачів не проводиться», - йдеться в повідомленні компанії.

В «Укртрансгазі» нагадали, що поблизу с. Репинне (Міжгірського району Закарпатської області) о 3:55 понеділка виникла розгерметизація лупінга (паралельного трубопроводу) магістрального газопроводу «Долина-Ужгород-Держкордон».

«На місці події працюють співробітники «Укртрансгазу» і вживають необхідних заходів відповідно до діючого на підприємстві плану ліквідації аварійних ситуацій», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожЄІБ виділить 150 млн євро на модернізацію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород»Як раніше повідомляв УНІАН, у червні поточного року стався вибух на ділянці магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» у Полтавській області, який також не вплинув на транзит російського газу до Європи.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».