Ціна бареля нафти Brent впала нижче $67

Вартість нафти сорту Brentна торгах на лондонській біржі ICE опустилася нижче $67 за барель. Січневий ф'ючерсний контракт станом на середину дня подешевшав на 3% до $66,95 за барель, повідомляє ТАСС.

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На тлі падіння нафти курс долара на Московській біржі на цей час підвищився на 1,22 рубля до 53,73 рубля, а курс євро - на 1,25 рубля до 65,9 рубля.

Падіння цін на нафту є основним драйвером для даного руху рубля, вважає аналітик ФГ БКС Іван Копєйкін.

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"По сорту Brent ціна опустилася нижче $68 за барель на тлі не дуже позитивних даних з Китаю. Імпорт нафти Піднебесної хоч і незначно збільшився в обсязі, але у грошовому вираженні скоротився до $16,42 млрд з $17,05 млрд місяцем раніше", - зазначив експерт.