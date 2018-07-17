«Нафтогаз» отримав найбільший прибуток за свою двадцятирічну історію

«Нафтогаз» у 2017 році збільшив чистий прибуток в 2,2 раза - до 39,4 млрд грн.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2017 році отримала 39,4 млрд грн чистого прибутку, що у 2,2 разу більше показника за 2016 рік, зазначається у фінансовій звітності компанії, незалежний аудит якої провела аудиторська компанія Deloitte.

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Коментуючи цей результат, у прес-службі «Нафтогазу» відзначили, що перемога в арбітражних процесах проти «Газпрому» стала головним фактором прибутковості групи у 2017 році.

«Нафтогаз» отримав найбільший за свою двадцятирічну історію чистий прибуток: 39,4 млрд грн (у 2016 році 17,8 млрд грн). Без позитивного ефекту арбітражу в справі про транзит газу група зазнала б чистого збитку у розмірі 7,4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досягнення таких результатів стало можливим завдяки тому, що «Нафтогаз» збільшив видобуток газу, створив умови для нарощування транзиту, працював над поверненням боргів і почав впровадження нової системи закупівель.

Відзначається, що завдяки збільшенню інвестицій у видобуток компанія «Укргазвидобування» вийшла на рекордний за 24 роки роботи рівень видобутку - 15,3 млрд куб. м газу.

Також минулого року було завершено модернізацію Шебелинського ГПЗ, завдяки якій підприємство тепер випускає паливо стандарту Євро-5.

У 2017 році підприємства групи заощадили 6,9 млрд грн завдяки закупівлям через ProZorro, загальний обсяг яких становив 119,2 млрд грн.

Повідомляється, що загальна сума запозичень групи за 2017 рік зменшилася на 11,5 млрд грн, або на 16,3%, і на кінець року становила 59,3 млрд грн. Середня вартість обслуговування боргу «Нафтогазу» у 2017 році продовжувала знижуватися. Зокрема, ставка за кредитами у гривні зменшилася з 19% у 2016 році до 17,7% у 2017 році, а відсоткові ставки за кредитами в доларах і євро зменшилися у 2017 році порівняно з 2016 роком з 7,8% до 6, 7% і з 7,2% до 2,3% відповідно.

Також у компанії почала функціонувати система внутрішнього контролю.

Водночас відзначається, що видобуток і продаж газу газопостачальним компаніям для потреб населення має маржинальність лише 3%.

«Видобуток і продаж газу газопостачальним компаніям для потреб населення є важливою частиною діяльності групи. Однак основною проблемою цього сегмента є непрозорі і недобросовісні посередники між «Нафтогазом» і населенням. У результаті накопичення боргу регіональними постачальними компаніями (більш ніж на 1 млрд дол. за останні два роки) середня маржинальність цього сегмента за чистим грошовим потоком у 2016-2017 роках становила лише 3%», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судовий спір з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія має виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на поставки газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» розпочав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси щодо арешту активів «Газпрому» проходять у Великій Британії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, - акції компаній - операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.

«Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління: «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».