Єврокомісар Шефчович зустрівся з українською і російською делегаціями перед переговорами по газу
Віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань Енергетичного співтовариства Марош Шефчович провів зустрічі з українською і російською делегаціями перед тристоронніми переговорами по газу в Берліні.
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Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter, розмістивши відповідні фотографії.
"Радий вітати міністра Павла Клімкіна та українську делегацію в Берліні. Радий вітати міністра енергетики РФ Олександра Новака і російську делегацію в Берліні перед тристоронніми переговорами по газу", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, у ході переговорів "Нафтогаз" має намір запропонувати забезпечувати транзит природного газу по території України з 2020 року за європейськими правилами.
Pleased to welcome Minister @PavloKlimkin@MFA_Ukraine and #Ukraine's team to Berlin. #TrilateralGasTalkspic.twitter.com/Rz5lNaXsEv— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) July 17, 2018