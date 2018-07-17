Єврокомісар Шефчович зустрівся з українською і російською делегаціями перед переговорами по газу

Українську делегацію очолює міністр закордонних справ Павло Клімкін, російську - міністр енергетики Олександр Новак.

Віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань Енергетичного співтовариства Марош Шефчович провів зустрічі з українською і російською делегаціями перед тристоронніми переговорами по газу в Берліні.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter, розмістивши відповідні фотографії.

"Радий вітати міністра Павла Клімкіна та українську делегацію в Берліні. Радий вітати міністра енергетики РФ Олександра Новака і російську делегацію в Берліні перед тристоронніми переговорами по газу", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у ході переговорів "Нафтогаз" має намір запропонувати забезпечувати транзит природного газу по території України з 2020 року за європейськими правилами.