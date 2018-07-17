Єврокомісія підтримала Україну в питанні транзитного контракту

Єврокомісар Шефчович заявив, що договір про транзит газу через Україну після 2019 року повинен відповідати європейському законодавству.

Віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань Енергетичного співтовариства Марош Шефчович провів зустрічі з українською і російською делегаціями перед тристоронніми переговорами по газу в Берліні.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter, розмістивши відповідні фотографії.

"Радий вітати міністра Павла Клімкіна та українську делегацію в Берліні. Радий вітати міністра енергетики РФ Олександра Новака і російську делегацію в Берліні перед тристоронніми переговорами по газу", - написав він.

Також він заявив, що новий договір про транзит природного газу через територію України, який буде підписаний після 2019 року, має відповідати європейському законодавству.

"Я впевнений, що транзит газу після 2019 року має бути комерційно життєздатним і, звичайно, повністю відповідати європейському законодавству. Тому що воно гарантує, що взаємини є прозорими", - заявив віце-президент.

За його словами, він вірить в тверду готовність з обох сторін досягти угоди за підсумками переговорів.

"Ми повинні почати серйозний пошук відповіді на питання: чи ми будемо мати угоду на тривалий період про транзит газу в ЄС через Україну. Це хвилює всіх зацікавлених цією темою. Ми знаємо, що Росія хоче продовжувати бути конкурентноспроможним постачальником, а Україна конкурентоспроможної транзитною країною. У переговорах бере участь велика делегація з усіх сторін", - заявив Шефчович.

Як повідомляв УНІАН, у ході переговорів "Нафтогаз" має намір запропонувати забезпечувати транзит природного газу по території України з 2020 року за європейськими правилами.