Роботу турбогенератора на Рівненській АЕС було відновлено

Причиною його відключення 16 липня стало замикання на землю кабелю живлення силового трансформатора системи збудження турбогенератора.

Роботу турбогенератора №4 (ТГ-4) енергоблоку №2 Рівненської атомної електростанції (РАЕС, м. Вараш, Рівненська область) було повністю відновлено після його відключення 16 липня, повідомляє прес-служба станції.

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Згідно з повідомленням, ТГ-4 був підключений 17 липня о 13:37.

Причиною відключення стало замикання на землю кабелю живлення силового трансформатора системи збудження турбогенератора

"Після з'ясування причини проведена заміна ділянки кабелю і виконані необхідні перевірки і випробування. На даний час йде поступове збільшення потужності блоку", - йдеться в повідомленні.

Станом на 14:57 17 липня в роботі перебувають два енергоблоки РАЕС з сумарним навантаженням 817 МВт.

На енергоблоках №3 і №4 виконуються планово-попереджувальні ремонти.

Зазначається, що зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 17:09 був відключений ТГ-4 дією електричного захисту.

Попередня оцінка події за Міжнародною шкалою ядерних подій (INES, International Nuclear and Radiological Event Scale) - поза шкали.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.