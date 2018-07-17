Дорослі зарплати: члени правління "Нафтогазу" за рік заробили майже 128 мільйонів

При цьому управлінський персонал (шість членів правління і дев'ять директорів) заробив 214 мільйонів гривень за 2017 рік.

Члени правління Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" заробили в 2017 році 127,7 мільйона гривень.

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Про це повідомляється у фінансовому звіті "Нафтогазу", опублікованому на сайті компанії.

Так, голова правління Андрій Коболєв отримав у 2017 році 47,1 мільйона гривень, перший заступник голови правління Сергій Перелому - 17 мільйонів гривень, фіндиректор Сергій Коновець - 15,2 мільйона гривень, член правління Юрій Колбушкін – 14 мільйонів гривень, а також два члени правління, які розпочали свою роботу з травня 2017 року: Олег Прохоренко - 24 мільйонів гривень і Микола Гавриленко - 10,4 мільйона гривень.

У звіті зазначено, що загалом управлінський персонал (шість членів правління і дев'ять директорів) заробив 214 мільйонів гривень за 2017 рік.

Крім цього, сума винагороди членів наглядової ради "Нафтогазу" за 2017 рік склала 25,5 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" в 2017 році отримав 39,4 мільярда гривень чистого прибутку, що в 2,2 рази більше показника за 2016 рік.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.