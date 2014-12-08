Суд забрав у Курченка Херсонський нафтоперевалочний комплекс

Господарський суд Києва задовольнив позов Національного банку і стягнув за борги за іпотечним кредитом майно Херсонського нафтоперевалочного комплексу (ТОВ " Всеукраїнський промисловий союз), що належав структурам групи ВЕТЕК бізнесмена-втікача Сергія Курченка, повідомляє ЛІГАбізнесінформ.

Про це йдеться в рішенні суду від 27 листопада оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі.

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Договір іпотеки був підписаний із Реал Банком (належав Курченку) і НБУ 8 листопада 2013 року. Згідно з умовами іпотеки компанії надавався кредит у розмірі 800 млн гривень. У забезпечення кредиту в заставу надавалося майно (перевалочний комплекс і нафтобаза) Всеукраїнського промислового союзу ринковою вартістю понад 1,14 млрд грн. У зв'язку з тим, що Реал Банк не зміг розрахуватися за кредитом, суд вирішив стягнути перевалочний комплекс, нафтобази та інше майно перевалочного комплексу на користь НБУ.

ВЕТЕК раніше безуспішно планував вивести з-під застави майно перевалочного комплексу.

Як повідомлялося, рішенням Приморського районного суду Одеси від 30 вересня Херсонський нафтоперевалочний комплекс, що належить групі ВЕТЕК, був переданий в управління Державного підприємства із забезпечення нафтопродуктами (ПОНП). У свою чергу, заарештовані в резервуарах нафтопродукти, що належать ВЕТЕК, рішенням суду передані на зберігання державному підприємству Укртранснафтопродукт. Згідно з текстом рішення суду, на момент укладення кредитного договору Херсонська перевалка вже перебувала у власності структур групи ВЕТЕК.

Раніше УНІАН також повідомляв, що СБУ вирішила перевірити належність "Брокбізнесбанку" Курченку.