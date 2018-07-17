Нового оператора ГТС зобов'яжуть купити 4,7 мільярда кубів буферного газу - звіт НАК

"Нафтогаз" зазначає, що, незважаючи на їх зусилля, відділення функції транспортування малоймовірна до завершення дії транзитного контракту.

Нова компанія-оператор газотранспортної системи України повинна буде купити 4,7 мільярда кубометрів буферного газу у Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

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Про це йдеться у фінансовому звіті Наку, опублікованому на сайті компанії.

"Крім іншого, необхідно вирішити питання закупівлі та фінансування майже 4,7 мільярда кубометрів природного газу "Нафтогазу", які на даний час безкоштовно використовуються "Укртрансгазом" для забезпечення нормативного рівня буферного газу", - сказано в звіті.

"Нафтогаз" у звіті зазначає, що, незважаючи на їх зусилля, відділення функції транспортування малоймовірна до завершення дії транзитного контракту (до кінця 2019 року), а виконання "Нафтогазом" вимог щодо анбандлінгу можливо тільки з письмової згоди російського "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення нової компанії-оператора ГТС - акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України". Разом з тим менеджмент "Нафтогазу" створив у структурі діючої держкомпанії "Укртрансгаз" новий філіал - "Оператор ГТС України".

Також "Нафтогаз" залучив в якості менеджера проекту анбандлінгу польський підрозділ компанії PwC.

У "Нафтогазі" зазначають, що відділення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідно для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення діючого контракту з "Газпромом".

28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста "Газпром", згідно з яким арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів. За підсумком розгляду двох справ російський "Газпром" залишився повинен української компанії 2,56 мільярда доларів.

При цьому Стокгольмський арбітраж залишив "Нафтогаз України" в якості контрагента російського газового монополіста "Газпром" в контракті на транзит російського газу.

Питання передачі транзитного контракту новому оператору було важливим для проведення реформи розділення "Нафтогазу" і створення нового незалежного оператора газотранспортної системи.