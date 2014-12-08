Продавець вугілля з ПАР каже, що Генпрокуратура завищила оцінку його вартості на $24

Озвучена Генеральною прокуратурою вартість вугілля з ПАР у 134 дол. за тонну, закупівлею якого займалася держкомпанія «Укрінтеренерго», завищена приблизно на 24 дол., говориться в офіційній заяві компанії-постачальника Steel Mont.

«Поправки за контрактом з урахуванням витрат на доставку на Трипільську і Зміївську ТЕС зумовили рівень ціни на вугілля 107-110 за тонну», - говориться в повідомленні компанії.

За даними компанії, доставка вугілля з ПАР в український порт обійшлася в 9,5 дол. за тонну (з урахуванням ПДВ), а вартість транспортування залізницею в Україні – 10-11 дол. за тонну (з урахуванням ПДВ).

Також Steel Mont стверджує, що при спаленні придбаного вугілля на українських ТЕС ніяких скарг від клієнта не надходило.

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Як повідомляв УНІАН, 5 грудня був затриманий керівник державного підприємства «Укрінтеренерго», яке придбало, на думку Генпрокуратури, неякісне вугілля в Південно-Африканській Республіці.

За даними Генпрокуратури, в результаті неодноразового підписання додаткових специфікацій до цього контракту і змін до нього фактична вартість придбаного вугілля зросла з початкових 86 дол. за метричну тонну до 134 дол.

Довідка УНІАН. Україна одержала 250 тис. тонн південноафриканського вугілля трьома партіями. Ще 250 тисяч тонн цього палива, що доставляється на трьох суднах, країна чекає одержати до кінця цього року. Проте, після скандалу з держкомпанією «Укрінтеренерго» обсяги вугілля, що залишилися, викупила компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Україна через бойові дії на сході країни, що тривають з квітня цього року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, у районах, підконтрольних бойовикам.

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Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які вимушені знижувати виробничі потужності. За даними Міненерговугілля, Україна через дефіцит енергетичного вугілля у вересні обмежила на 50% експорт електроенергії до ЄС і повністю зупинила експорт електроенергії до Білорусі.