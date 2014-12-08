У Кабміні запевняють, що скоро відмовляться від віялових відключень завдяки імпорту електроенергії

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр - голова Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

«Ми вважаємо, що сьогодні-завтра буде підписано постанову уряду, згідно з якою ми зможемо імпортувати електроенергію... Я думаю, якщо ми зараз відкриємо імпорт, то питання віялових відключень стояти не буде», - сказав Зубко.

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Причому він зазначив, що мова йде про імпорт електроенергії з різних країн.

«Цей імпорт стосується не лише Російської Федерації, а й тих країн, які можуть сьогодні надати електроенергію Україні - це і Молдова, й інші країни», - уточнив він.

Також Зубко зазначив, що дефіцит електроенергії в Україні був штучно спровокований конфліктом на Донбасі, через що виник дефіцит палива на складах українських ТЕС.

Як повідомляв УНІАН, диспетчер об'єднаної енергосистеми України НЕК "Укренерго" сьогодні, 8 грудня, з 10:13 застосував аварійні відключення електроенергії на 3,119 ГВт, які відповідають дисбалансу потужності в ОЕС України.

Від початку грудня в Україні почали здійснюватися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з високим її споживанням в умовах недовиробництва електроенергії генеруючими компаніями.

За інформацією «Укренерго», дисбаланс між виробництвом і споживанням електроенергії утворився внаслідок аварійних ремонтів 27 потужних енергогенеруючих одиниць на електростанціях генеруючих компаній, низьких запасів вугілля на складах теплоелектростанцій, а також через нестачу гідроресурсів на ГЕС.