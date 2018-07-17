Україна повинна стати частиною європейського ринку газу - Клімкін

Сьогодні була досягнута домовленість про принципи застосування європейських енергетичних правил в Україні.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підкреслює, що Україна повинна стати частиною загального європейського ринку газу.

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Про це голова українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

"Ми домовилися з Єврокомісією про принципи застосування європейських енергетичних правил в Україні. Ми повинні стати частиною спільного європейського ринку. Це буде найкращою гарантією для нас і для ЄС: будемо виходити із загальних позицій", - повідомив Клімкін.

Також Клімкін подякував голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву і головному комерційному директору "Нафтогазу" Юрію Вітренку за злагоджену і креативну спільну командну роботу. "Це був класний тандем "Нафтогазу" і МЗС України", - зазначив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Клімкін очолював делегацію України на тристоронніх переговорах між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту газу, яка відбулася в Берліні 17 липня.

Віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань Енергетичного співтовариства Марош Шефчович заявив, що новий договір про транзит природного газу через територію України, який буде підписаний після 2019 року, повинен відповідати європейському законодавству.

"Я впевнений, що транзит газу після 2019 року має бути комерційно життєздатним і, звичайно, повністю відповідати європейському законодавству. Оскільки воно гарантує, що взаємини є прозорими", - заявив віце-президент ЄК.