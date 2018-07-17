У Росії заговорили про "мирову угоду", незважаючи на рішення Стокгольмського арбітражу

Росія готова відновити контракти на транзит з Києвом тільки після врегулювання судових розглядів.

Під час тристоронніх переговорів у Німеччині представників України, Росії та Євросоюзу була порушена тема мирової угоди між Москвою і Києвом і припинення арешту активів "Газпрому" до рішення апеляційної інстанції шведського суду.

Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, пише Reuters.

При цьому наголошується, що ніяких рішень з цього приводу прийнято не було.

"Сьогодні обмінялися думками, визначили позиції сторін, не було завдання прийняти конкретні рішення", - сказав Новак.

За його словами, Росія готова відновити контракти на транзит з Києвом тільки після врегулювання судових розглядів.

"Ми готові продовжити діючий контракт, готові розглядати пропозиції щодо укладення нового контракту, але ми повинні врегулювати всі спірні рішення до початку реалізації нового етапу взаємин", - заявив Новак.

Читайте такожЄврокомісія підтримала Україну в питанні транзитного контракту

Глава міненерго РФ сказав, що сторони обговорювали питання додаткових обсягів транзиту через Україну, який може бути забезпечений за рахунок зростання попиту в Європі, виріс в першому півріччі на 6%.

"Сьогодні ми вже розуміємо, що в період найближчих 5-10 років обсяги поставок європейським споживачам будуть ще більшими, ніж у 2017 і 2018 роках, мова може йти про додаткові 10-15%", - сказав Новак.

Ці обсяги обговорювалися як одне з джерел для завантаження газотранспортної системи України.

Сторони також обговорили ставку транзиту, розрахунки якої Україна представила до Єврокомісії.

Наступна тристороння зустріч запланована на жовтень.

Як повідомляв УНІАН, голова МЗС Павло Клімкін очолював делегацію України на тристоронніх переговорах між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту газу, яка відбулася в Берліні 17 липня.

16 липня на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі врегулювання спору між російським газовим монополістом «Газпром» і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз» у Стокгольмському арбітражному суді Росія буде готова продовжити контракт на транзит газу до країн ЄС через територію України.

У свою чергу, головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що судові спори щодо контрактів на поставку газу і на транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом» вже врегульовані рішенням Стокгольмського арбітражу.

Чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено у 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський газовий монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Наприкінці лютого 2018 року «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія має виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому, з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на поставки газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

При цьому суд не задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд тарифу на транзит природного газу.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.