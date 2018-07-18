Росії не вдасться домовитися про "мирне врегулювання" справ після рішення арбітражу - Клімкін

Глава МЗС закликав РФ слідувати загальноприйнятим юридичним нормам і міжнародному праву.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що спроба Російської Федерації домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яких Стокгольмський арбітражний суд вже виніс рішення, не пройде.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter.

"Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яких Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде. Потрібно слідувати загальноприйнятим юридичним нормам і міжнародному праву", - наголосив глава МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, Клімкін очолював делегацію України на тристоронніх переговорах між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту газу, яка відбулася в Берліні 17 липня.

16 липня на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі врегулювання спору між російським газовим монополістом «Газпром» і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз» у Стокгольмському арбітражному суді Росія буде готова продовжити контракт на транзит газу до країн ЄС через територію України.

У свою чергу, головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що судові спори щодо контрактів на поставку газу і на транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом» вже врегульовані рішенням Стокгольмського арбітражу.

Чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено у 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський газовий монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Наприкінці лютого 2018 року «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія має виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому, з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на поставки газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

При цьому суд не задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд тарифу на транзит природного газу.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.