Южно-Українська АЕС отримала ядерне паливо компанії Westinghouse

Южно-Українська атомна електростанція одержала від американсько-японської компанії Westinghouse 42 збірки модернізованого ядерного палива ТВС-WR, яке планується завантажити в третій енергоблок під час проведення планово-запобіжного ремонту, повідомили УНІАН у відділі роботи з громадськістю і ЗМІ станції.

За інформацією представника АЕС, ремонт розпочався 8 грудня, і триватиме 119 діб. У цей період заплановано роботи із заміни устаткування, а також завантаження 42 нових паливних касет Westinghouse.

«Завантаження палива Westinghouse в енергоблок №3 ПУАЕС погоджено з Державною інспекцією ядерного регулювання України», - відзначили на станції.

Представник ПУ АЕС нагадав, що в реакторах ВВЕР-1000 використовуються 163 паливних складки. При цьому уточнив, що на третьому блоці продовжать роботу 36 паливних складок Westinghouse, які на четвертому році служби і 85 складок російського виробництва (другий і третій рік експлуатації).

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Як повідомляв УНІАН, співпрацю Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» з Westinghouse було почато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року з кваліфікації ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році.

Тепловиділяючі елементи ТВС-W американської компанії Westinghouse використовуються на Южно-Українській атомній електростанції. У червні 2012 року під час планово-запобіжного ремонту на Южно-Українській АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні складки механічно пошкоджені і непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови складок визнано недоліки в їх конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ПУАЕС і Westinghouse засвідчив, що вони були одержані під час операцій із завантаження ТВС-W в ремонтний період 2011 року.

У квітні 2014 року «Енергоатом» і Westinghouse домовились про продовження діючого контракту на постачання палива для українських атомних станцій до 2020-го року.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відособленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомних енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).