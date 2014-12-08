Заступник голови "Центренерго" щомісяця крав 5 млн гривень - Ярема

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема сьогодні на брифінгу в Києві.

«Порушено кримінальну справу щодо посадових осіб і вже оголошено підозру одному із заступників керівника «Центренерго», який практично щомісяця через фіктивні фірми крав майже 5 млн грн з державного бюджету», - зазначив він.

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Щодо схеми, завдяки якій виходили незаконним шляхом гроші, Ярема сказав, що "це відкати за фіктивні фірми".

Зокрема, генпрокурор навів приклад, що постачанням запчастин до ТЕС займалася фірма, яка надає юридичні послуги.

"Це ознаки фіктивності. І, як виявилося, таких фірм кілька десятків. З'ясувалося, що через них щомісяця виводилася готівку і переводилася через банки, насамперед Харкова, і роздавалася чиновникам", - сказав Ярема.

Раніше УНІАН повідомляв, що затриманий керівник державного підприємства «Укрінтеренерго», яке набуло неякісний вугілля в Південно-Африканській Республіці.