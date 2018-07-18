Нафта дешевшає: Brent торгується нижче $72 за барель

Brent подешевшала до 71,86 долара за барель на статистиці зі США.

Ціни на нафту помірно знижуються зранку в середу на тлі зростання тижневих запасів сировини в США.

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Про це повідомляє Reuters.

"До 8:25 ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,42 відсотка до 71,86 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися поблизу 67,7 долара за барель, що на 0,56 відсотка нижче попереднього закриття.

Ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) вранці трималася на рівні 481,8 юаня за барель.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США минулого тижня зросли на 629 тисяч барелів до 410,7 мільйона проти прогнозу зниження на 3,6 мільйона барелів.

У фокусі уваги інвесторів – офіційна статистика Управління енергетичної інформації (EIA), що виходить сьогодні ввечері.