Южно-Українська АЕС відключила перший енергоблок від мережі

Енергоблок відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

Южно-Українська АЕС (ЮУАЕС, Южноукраїнськ, Миколаївська область), яка входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі енергоблок №1 для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, повідомляє прес-служба станції.

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"17 липня о 23:51 перший енергоблок Южно-Української АЕС відключено від енергосистеми України для проведення середнього планово-попереджувального ремонту", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, другий і третій енергоблоки ЮУАЕС працюють без зауважень в заданому режимі.

Радіаційний фон на промисловому майданчику ЮУАЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції. Станом на 18 липня він становить 0,10 мкЗв/год.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Южно-Українська АЕС підключила до мережі третій енергоблок.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).