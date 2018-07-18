У "Нафтогазі" очікують від РФ затягування переговорів по транзиту газу до рішення апеляції по Стокгольмського арбітражу

Комерційний директор "Нафтогазу" додав, що тристоронні переговори в Берліні (Німеччина) з транзиту газу через Україну ще раз довели, що "Північний потік-2" не має бути побудований.

Росія затягуватиме тристоронні переговори Україна-ЄС-Росія щодо підписання нового договору про транзит природного газу через Україну до рішення апеляції щодо Стокгольмського арбітражу, ініційованої компанією "Газпром" з метою розірвати діючі договори з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Читайте такожЄврокомісія підтримала Україну в питанні транзитного контракту

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Позиція російської сторони фактично означає, що ці переговори (а не консультації, як зараз) фактично можливі не раніше, ніж буде отримано рішення апеляційного суду по Стокгольмському арбітражу. Тобто через 1-1,5 року. До цього часу сторони можуть лише "вивчати" нові умови", - заявив він.

На його думку, якщо хтось вважає таку позицію конструктивною, то логічним наслідком має бути призупинення будівництва "Північного потоку-2" - принаймні на ті ж 1,5 роки "для вивчення ситуації".

Вітренко додав, що тристоронні переговори в Берліні (Німеччина) з транзиту газу через Україну ще раз підтвердили, що "Північний потік-2" не має бути побудований.

"Європейські правила, привабливі економічні умови, навіщо ж тоді "Північний потік-2", крім як для реалізації політичних цілей Путіна?" - заявив Вітренко.

Також він уточнив, що під час консультацій обговорювалася і запропонована "Нафтогазом" нова методика розрахунку тарифів на транспортування газу.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань Енергетичного співтовариства Марош Шефчович перед тристоронніми переговорами заявив, що новий договір про транзит природного газу через територію України, який буде підписаний після 2019 року, має відповідати європейському законодавству.

Діючий транзитний контракт України з "Газпромом" був укладений в 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (до 2020 року) російський газовий монополіст планує максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Наприкінці лютого 2018 року "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно рішення якого він мав сплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів. Також російська компанія має поставити до України в 2018-2019 роках 10 мільярдів кубометрів газу за цінами, рівним вартості газу на газових хабах в Німеччині.

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз україни" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

"Газпром" ініціював у Стокгольмському арбітражі нове провадження проти "Нафтогазу" з метою розірвати діючі договори.