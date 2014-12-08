Україна хоче купити у Росії 1,5 тис МВт електроенергії - міністр енергетики РФ
18:51, 08 грудня 2014Енергетика
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Росія отримала від України заявку на постачання 1,5 тис МВт електроенергії.
Ми отримали від України заявку на постачання 1,5 тис МВт - Новак / Фото УНІАН
Про це повідомив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак.
"Ми отримали від України заявку на постачання 1,5 тис МВт. На даний час выдбувається експорт 0,5 тис МВт, у нас відбуваються перетоки з Україною. У цілому виходить нульове сальдо. Зараз Україна хоче, щоб ми розширили свої поставки", - сказав міністр.
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Новак не уточнив, чи готова Росія постачати цей обсяг електроенергії в Україну.
Раніше УНІАН повідомляв, що Росія дозволить імпорт електроенергії в Україну за умови енергозабезпечення Криму.
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