"Газпром" створює компанію для будівництва газопроводу до Туреччини

ВАТ "Газпром" створює підприємство "Газпром Русская" для будівництва газопроводу до Туреччини, повідомив журналістам офіційний представник газового холдингу Сергій Купріянов, передає РИА Новости.

"Газпром" створює підприємство для будівництва нового газопроводу до Туреччини. Компанія буде зареєстрована в Санкт-Петербурзі. Відповідні процедури розпочаті сьогодні. Підприємство називається "Газпром Русская", за назвою головної компресорної станції газопроводу - КС "Росская", - сказав Купріянов.

Про будівництво нового газопроводу до Туреччини дном Чорного моря було оголошено 1 грудня під час державного візиту президента РФ Володимира Путіна до Туреччини. Новий трубопровід буде побудований замість газопроводу "Південний потік", про зупинення реалізації якого Путін оголосив після переговорів з турецькою стороною. За словами президента, Росія в нинішніх умовах не може продовжувати реалізацію проекту "Південний потік", в тому числі через неконструктивну позицію Євросоюзу. Газопровід повинен був пройти дном Чорного моря, через Болгарію, Сербію, Угорщину та Словенію до Австрії та Італії.

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"Газпром" і турецька компанія Botas 1 грудня підписали меморандум про взаєморозуміння з будівництва газопроводу через Чорне море у напрямку Туреччини потужністю 63 мільярди кубометрів на рік (як і у "Південного потоку"). З цього обсягу 14 мільярдів кубометрів передбачені для Туреччини, решта газу - близько 50 мільярдів кубометрів - буде поставлятися на кордон Туреччини та Греції.