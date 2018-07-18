Транзит газу через Україну збільшиться через зупинку "Північного потоку" - "Укртрансгаз"

У компанії підкреслили, що в черговий раз газотранспортна система України підтверджує статус основного і надійного маршруту транспортування газу до країн Європи.

Держкомпанія-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" очікує збільшення добового транзиту природного газу через територію України на 10% - до 300 мільйонів кубометрів газу у зв'язку із зупинкою на плановий ремонт газопроводу "Північний потік".

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Про це повідомила прес-служба компанії.

"У зв'язку з зупинкою "Північного потоку" сьогодні очікуємо збільшення добового обсягу транзиту українською ГТС орієнтовно на 30 мільйонів кубометрів (+ 10%) - до 300 мільйонів кубометрів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що в черговий раз газотранспортна система України підтверджує статус основного і надійного маршруту транспортування природного газу з РФ в країни Європи.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна транспортувала до Європейського Союзу рекордні за останні кілька років обсяги газу - 93 мільярди кубометрів.

Транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. Газопровід "Північний потік-1" був запущений в 2011-2012 роках, його протяжність становить 1200 кілометрів. По дну Балтійського моря він з'єднує Росію і Німеччину. В Європі цей потік пов'язаний з газопроводами NEL і OPAL. Цей газопровід, так само, як і планований "Північний потік-2", який може проходити поруч і мати таку ж пропускну здатність, є альтернативними маршрутами для прокачування російського газу і складають конкуренцію для найкоротшого і традиційного шляху транзиту через українську газотранспортну систему.

Транзит свого газу через обхідні маршрути ставить під загрозу отримання Україною доходів від роботи ГТС, які оцінюються в 3 мільярда доларів на рік.