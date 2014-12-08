Ярема оголосив закупівлі вугілля у «ДНР» і «ЛНР» «фінансуванням тероризму»
Українські підприємства в даний час не можуть використовувати вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, оскільки такі дії підпадають під статтю Кримінального кодексу "фінансування тероризму".
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Віталій Ярема, відповідаючи на питання журналістів.
"Це не дозволено, оскільки це є фінансуванням тероризму. Якщо не помиляюся, це 258-ма стаття, частина 5 Кримінального кодексу", - сказав він.
Читайте такожУ Міненерговугілля хочуть вивезти близько 2 млн тонн вугілля із зони АТО
Як повідомляв УНІАН, сьогодні віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту заявив, що уряд не буде купувати вугілля у терористів на Донбасі. При цьому він підтвердив, що Україна відчуває дефіцит з енергоносіями, але пообіцяв, що ця проблема буде вирішена найближчим часом.
Читайте також«Укрзалізниця» відновила перевезення вугілля на Донбасі
Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, які тривають з квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.
За даними Міненерговугілля, Україна через дефіцит енергетичного вугілля у вересні обмежила на 50% експорт електроенергії в ЄС і повністю зупинила експорт електроенергії в Білорусь.
Україна вже отримала 250 тис. тонн південноафриканського вугіллятрьома партіями. Ще 250 тис. тонн цього палива, що доставляється на трьох суднах, країна очікує отримати до кінця поточного року.