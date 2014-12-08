Ярема оголосив закупівлі вугілля у «ДНР» і «ЛНР» «фінансуванням тероризму»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Віталій Ярема, відповідаючи на питання журналістів.

"Це не дозволено, оскільки це є фінансуванням тероризму. Якщо не помиляюся, це 258-ма стаття, частина 5 Кримінального кодексу", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту заявив, що уряд не буде купувати вугілля у терористів на Донбасі. При цьому він підтвердив, що Україна відчуває дефіцит з енергоносіями, але пообіцяв, що ця проблема буде вирішена найближчим часом.

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Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, які тривають з квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

За даними Міненерговугілля, Україна через дефіцит енергетичного вугілля у вересні обмежила на 50% експорт електроенергії в ЄС і повністю зупинила експорт електроенергії в Білорусь.

Україна вже отримала 250 тис. тонн південноафриканського вугіллятрьома партіями. Ще 250 тис. тонн цього палива, що доставляється на трьох суднах, країна очікує отримати до кінця поточного року.