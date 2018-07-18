США можуть ввести мита на ввезення урану - ЗМІ

15:12, 18 липня 2018
Енергетика
17 0
Американські виробники покривають 5% потреб країни в Урані / фото vlast.kz

Читайте такожТоргові війни: США вводять 25% мито на товари з Китаю

За підсумками розслідування американська влада може ввести відповідні мита, інформує Bloomberg.

У січні про таке розслідування попросили компанії Energy Fuels і Ur-Energy, нагадує видання.

В першу чергу уран до США надходить з Росії, Казахстану та Канади. Американські виробники покривають 5% потреб внутрішнього ринку, але розраховують на 25%.

Нещодавно США ввели додаткові мита на імпорт сталі і алюмінію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #мита США#торгова війна