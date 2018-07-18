США можуть ввести мита на ввезення урану - ЗМІ

В першу чергу уран до США надходить з Росії, Казахстану та Канади.

Влада США має намір провести розслідування з метою зрозуміти, чи загрожує безпеці країни імпорт урану.

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За підсумками розслідування американська влада може ввести відповідні мита, інформує Bloomberg.

У січні про таке розслідування попросили компанії Energy Fuels і Ur-Energy, нагадує видання.

В першу чергу уран до США надходить з Росії, Казахстану та Канади. Американські виробники покривають 5% потреб внутрішнього ринку, але розраховують на 25%.

Нещодавно США ввели додаткові мита на імпорт сталі і алюмінію.