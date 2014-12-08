Через віялові відключення світла 45 підприємств Черкащини працюватимуть вночі

У Черкаській області 45 підприємств переходять на нічний режим роботи аби зменшити навантаження на мережі в період пікових навантажень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко.

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За його словами, минулого тижня на міністерській нараді підприємствам запропонували працювати у нічний режим для того, щоб максимально у добровільній формі відійти від відключень електрики через нестачу напруги. І в області вже є 45 підприємств, які на це погодилися.

Крім того, ОДА звернулася до ПАТ «Черкасиобленерго» з проханням оприлюднювати графіки відключень і попереджувати хоча б за добу. Наразі «Черкасиобленерго» оприлюднило на своєму сайті тільки графік відключень по місту Черкаси.

Райони та міста області мають подати свої пропозиції щодо заощадження електроенергії та роботи в умовах відключень електропостачання. На даний момент свої пропозиції подало лише місто Ватутіне, зауважив голова Черкаської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, з початку грудня в Україні почали здійснюватись віялові відключення електроенергії, які пов`язані з високим її споживанням в умовах недовироблення електроенергії генеруючими компаніями.

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За інформацією «Укренерго», дисбаланс між виробництвом і споживанням електроенергії утворився в результаті аварійних ремонтів 27 потужних енергогенеруючих одиниць на електростанціях генеруючих компаній, низьких запасів вугілля на складах теплоелектростанцій, а також через недостатність гідроресурсів на ГЕС.

4 грудня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонувало підприємствам перейти на роботу в нічний час для зниження споживання електроенергії в пікові години.