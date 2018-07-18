У «Нафтогазі» назвали неоколоніалізмом позицію «Газпрому»: їх «баланс у відносинах» - це збитки України на користь РФ

Комерційний директор «Нафтогазу» заявив, що лише застосування європейських правил створить справжній баланс у взаєминах між «Нафтогазом» і «Газпромом».

Лише застосування європейських правил створить справжній баланс у взаємовідносинах між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і російським «Газпромом», заявив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

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«Ми наполягатимемо на застосуванні європейських правил, які є справедливим балансом у відносинах. Також ми продовжуватимемо примусове стягнення вже 2,62 млрд дол. за рішенням попереднього арбітражу. І починаємо новий арбітражний процес з вимогою компенсації від заниження тарифу в 2018-2019 роках на 11,6 млрд дол. Відновлюємо справжній баланс у відносинах з Газпромом!», - написав він.

За його словами, «баланс» у розумінні керівництва Росії і «Газпрому» - це необґрунтовані збитки для України на користь Росії.

«Їх «баланс у відносинах» - це збитки України на користь Росії. Це - неоколоніалізм. Таке «щастя» нам не потрібно. Україна вже довела, що може успішно боротися проти такої колоніальної політики Росії, що може перемагати. І повертатися назад, «відновлювати баланс», ми не будемо», - зазначив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань Енергетичного співтовариства Марош Шефчовіч перед тристоронніми переговорами заявив, що новий договір про транзит природного газу через територію України, який буде підписано після 2019 року, має відповідати європейському законодавству.

Чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено у 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський газовий монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Наприкінці лютого 2018 року «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також російська компанія має поставити в Україну в 2018-2019 роках 10 млрд куб. м газу за цінами, які дорівнюють вартості газу на газових хабах у Німеччині.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку. У «Газпромі» вважають рішення арбітражу не збалансованим. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно сповістив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

«Газпром» ініціював у Стокгольмському арбітражі нове провадження проти «Нафтогазу» з метою розірвати діючі договори.