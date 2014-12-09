Ціна нафти Brent впала нижче 66 доларів за барель

Про це свідчать дані біржі, передає "Lenta.ru".

Станом на 19:54 мск вартість ф'ючерсів на північноморську нафту Brent знизилася на 4,57% - до 65,94 долара за барель. Січневі ф'ючерси на легку нафту WTI впали на 4,17% - до 63,20 долара за барель.

Вранці 8 грудня ціна на нафту марки Brent впала нижче 67 доларів за барель. Падіння було пов'язано з негативними прогнозами аналітиків американського інвестиційного банку Morgan Stanley від 5 грудня.

Згідно з їхнім прогнозом, наступного року нафта подешевшає до 43 доларів за барель. Експерти відзначають, що на світових ринках буде зростати надлишок нафти.

Пік надвиробництва, на думку аналітиків Morgan Stanley, припаде на другий квартал наступного року. І якщо реалізується найбільш песимістичний сценарій, попит буде зростати повільно. Тоді середньорічна ціна на нафту в 2015 році становитиме 53 долара за барель.

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Втім, у наступні роки вона буде рости, поки не досягне 80 доларів в 2018 році. За базовим сценарієм, нафта буде коштувати наступного року в середньому 70 доларів (з падінням до 57 доларів у другому кварталі).

Потім, в 2017 році вона подорожчає до 100 доларів і знизиться до 92 доларів в 2018 році. Оптимістичний, з точки зору нафтоекспортерів, сценарій передбачає зростання з 89 доларів за барель в 2015 році до 120 доларів в 2018 році.