Стало відомо, коли відбудуться чергові газові переговори між Україною, ЄС і Росією

За словами єврокомісара Шефчовича, чергові тристоронні переговори з питань газу повинні відбутися в жовтні.

Чергові тристоронні переговори між Україною, Європейським Союзом і Росією з питань транзиту російського газу через територію України після 2019 року мають відбутися в жовтні, повідомила прес-служба Представництва ЄС в Україні з посиланням на слова віце-президента Єврокомісії, єврокомісара з питань Енергетичного співтовариства Мароша Шефчовіч за результатами переговорів, які відбулися 17 липня.

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За словами Мароша Шефчович, в середині вересня очікується зустріч уповноважених експертів високого рівня з питання транзиту, напрацювання яких закладуть основи наступної тристоронньої зустрічі на політичному рівні.

«Всі три сторони уповноважать експертів високого рівня працювати за чотирма напрямами: газові потреби Європейського Союзу; те, як застосування права ЄС в Україні впливатиме на майбутній транзитний контракт; сертифікований оператор газотранспортної системи; тарифи. Вони мають зустрітися в середині вересня. Це закладе основи наступної тристоронньої зустрічі на політичному рівні, яка має відбутися протягом жовтня», - сказав єврокомісар.

За його словами, можливо, зустрічі проходитимуть з періодичністю в шість-вісім тижнів.

Також Марош Шефчович повідомив, що сторони домовилися відокремити обговорення нового транзитного контракту від старих питань.

Як повідомляв УНІАН, чинний транзитний контракт України з російським «Газпромом» був укладений у 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

17 липня завершилася перша зустріч з газових питань у тристоронньому форматі, на якій сторони обмінялися думками щодо нового контракту на транзит з 2020 року і домовилися продовжити переговори восени.