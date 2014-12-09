Нафта з червня подешевшала вже на 40%
Ціни на нафту Brent впали до п'ятирічного мінімуму нижче $66 за барель після 4-відсоткового падіння в понеділок.
На 8.25 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,75 до $65,44 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,51 до $62,54, раніше опустившись до п'ятирічного мінімуму, повідомляє Reuters.
Нафта подешевшала на 40 відсотків із червня, але, незважаючи на це, ОПЕК у листопаді не вчинила жодних дій для підтримки ринку, а найбільший експортер картелю Саудівська Аравія знизила ціни на січневі партії для США та Азії.
На думку генерального директора національної нафтової компанії Кувейту, світові ціни будуть триматися близько $65 за барель протягом шести-семи місяців.
Читайте такожРубль через падіння нафти продовжує втрачати позиціїНизькі ціни поки не мають помітного впливу на видобуток сланцевої нафти в США: кількість бурових установок залишається доволі високою, а згідно з опублікованим у понеділок прогнозом, видобуток на трьох найбільших родовищах сланцевої нафти в січні продовжить зростати більш ніж на 100.000 барелів на добу.
Однак багато компаній починають скорочувати інвестиційні плани на майбутній рік. Наприклад, Conoco повідомила, що знизить витрати на 20 відсотків, або $3 мільярди.