Нафта з червня подешевшала вже на 40%

На 8.25 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,75 до $65,44 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,51 до $62,54, раніше опустившись до п'ятирічного мінімуму, повідомляє Reuters.

Нафта подешевшала на 40 відсотків із червня, але, незважаючи на це, ОПЕК у листопаді не вчинила жодних дій для підтримки ринку, а найбільший експортер картелю Саудівська Аравія знизила ціни на січневі партії для США та Азії.

На думку генерального директора національної нафтової компанії Кувейту, світові ціни будуть триматися близько $65 за барель протягом шести-семи місяців.

Читайте такожРубль через падіння нафти продовжує втрачати позиціїНизькі ціни поки не мають помітного впливу на видобуток сланцевої нафти в США: кількість бурових установок залишається доволі високою, а згідно з опублікованим у понеділок прогнозом, видобуток на трьох найбільших родовищах сланцевої нафти в січні продовжить зростати більш ніж на 100.000 барелів на добу.

Однак багато компаній починають скорочувати інвестиційні плани на майбутній рік. Наприклад, Conoco повідомила, що знизить витрати на 20 відсотків, або $3 мільярди.