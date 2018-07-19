До Конгресу США внесено законопроект про санкції проти "Північного потоку-2"

Законопроект про санкції вніс у Конгрес США член Республіканської партії, сенатор від штату Вайомінг Джон Баррасо.

У Конгрес США внесли законопроект про санкції проти "Північного потоку-2".

Про це заявив сенатор-республіканець від штату Вайомінг Джон Баррасо на своєму сайті, передає dt.ua.

"Ми бачили, як Росія у минулому використала свій природний газ як геополітичну зброю. Вона загрожує іншим країнам, вимагає у них гроші і залякує. З цим новим трубопроводом Росія прагне зробити Німеччину та іншу Європу ще більш залежними", - заявив сенатор.

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Він пояснив, що енергетична і національна безпека - це одне і теж, тому "в інтересах національної безпеки США" допомогти союзникам зменшити залежність від російської енергетики.

Також у контексті "Північного потоку-2" сенатор згадав про Україну.

"Путін фактично припинив постачання природного газу в Україну у 2006, 2009 році і 2014 році. Він вторгся в Україну і анексував Крим, щоб відрізати доступ до природних газів і нафтових ресурсів. Це та модель, яку Путін використовує у якості зброї. Найкращий захист від цієї зброї полягає в тому, щоб країни Європи мали енергетичне різноманітність і безпеку", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Наприкінці березня - на початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а у червні - від Швеції. При цьому Данія, через територію якої газопровід також має проходити, відповідний дозвіл поки не надала.

На початку травня компанія Nord Stream 2 вже розпочала роботи з будівництва приймальні станції майбутнього газопроводу в околицях німецького міста Лубмін.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

18 травня після переговорів у Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2».

Очільник МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.

11 липня Трамп заявив, що вважає Німеччину залежною від Росії через побудову газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, він звинуватив Німеччину у невиконанні вимоги щодо витрат на оборону на рівні 2% ВВП на тлі сплати Росії "мільярдів доларів" за енергоносії.