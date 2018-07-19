Ціни на нафту розвернулися до зниження

Ціни на європейський маркерный сорт нафти Brent помірно знижуються зранку в четвер, а котирування WTI малорухливі.

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,25 відсотка до $72,72 за барель. Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися поблизу $68,72 за барель, що на 0,06 відсотка нижче за попереднє закриття.

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Ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) вранці трималася на рівні 485,6 юаня за барель, повідомляє Рейтер.

Напередодні підтримку ринку надали дані Управління з енергетичної інформації (EIA) про зниження тижневих запасів бензину і дистилятів у США, тоді як противагою став несподіваний приріст запасів нафти.

За розрахунками EIA, видобуток нафти в США за звітний період досяг рекордних 11 мільйонів барелів на добу.