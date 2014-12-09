Україна після піврічної перерви відновила імпорт газу з Росії

Україна, після піврічної перерви, у вівторок, 9 грудня, розпочала імпорт природного газу з Росії з добовим об'ємом до 43,5 млн кубометрів, повідомили УНІАН у держкомпанії «Укртрансгаз».

«Надійшла заявка від «Нафтогазу» на імпорт російського газу», - сказав керівник відділу зі зв'язків з громадськістю «Укртрансгазу» Максим Білявський.

За його словами, попередній об'єм надходження природного газу з РФ до України становить до 43,5 млн. кубометрів в добу.

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У компанії «Газпром» УНІАН підтвердили відновлення поставок газу до України.

«Сьогодні НАК «Нафтогаз України» оформила заявку на поставки споживачам України 43,5 млн кубометрів газу на добу. Передоплата за поставки у грудні була одержана раніше. З 10.00 за московським часом «Газпром» почав поставляти газ до України», - сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 грудня "Нафтогаз України" перерахував російському "Газпрому" 378 млн дол. як передоплату за поставки 1 млрд куб. м газу.

6 грудня у «Газпромі» підтвердили отримання передоплати. Після цього офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов сказав, що російський «Газпром» може відновити поставки газу до України, максимум, через 48 годин. 8 грудня Україна відправила заявку на імпорт російського газу з 11 грудня.