"Міцні господарники": Київ з серпня може залишитися без гарячої води, світла і тепла

Також з 1 серпня також можуть початися перебої з електропостачанням та існує загроза зриву опалювального сезону.

Жителі Києва з 1 серпня цього року можуть залишитися без гарячої води, якщо до цього часу не буде вирішено питання правонаступництва боргів "Київенерго" перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

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Про це повідомив журналістам заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв.

За його словами, це пов'язано з тим, що комунальне підприємство "Київтеплоенерго" 1 серпня має отримати в управління генеруючі об'єкти столиці ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, проте "Нафтогаз" відмовляється укладати договір на постачання газу компанії, поки вона не визнає правонаступництво боргів "Київенерго".

"Зараз 7 тисяч будинків без гарячого водопостачання. Частина з них – це гідравлічні випробування, але якщо питання не буде вирішене, то місто буде без гарячої води, крім зони обслуговування Дарницької ТЕЦ", - сказав Пантелєєв.

Він зазначив, що з 1 серпня можуть початися перебої з електропостачанням, а також існує загроза зриву опалювального сезону.

"Загроза зриву (опалювального сезону – УНІАН) є, якщо в цій справі не буде знайдений розумний компроміс. Більше того, ми наближаємося до 1 серпня, коли місто повертає в управління громади Києва ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, які крім тепла, виробляють електроенергію, і питання постачання цих об'єктів газом є дуже актуальними. Якщо питання не вирішиться, можуть бути перебої з електропостачанням", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня теплові мережі столиці перейшли від "Київенерго" в управління комунального підприємства "Київтеплоенерго". З 1 серпня "Київтеплоенерго" також отримає в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод "Енергія").

22 травня влада Києва повідомили, що "Нафтогаз" відмовляється укладати договір на постачання газу з "Київтеплоенерго" через борги попереднього оператора "Київенерго" (загальна сума заборгованості становить понад 4 мільярдів гривень). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання "Київенерго" не підлягають передачі "Київтеплоенерго".

23 травня "Нафтогаз" заявив, що готовий укласти договір на постачання газу з "Київтеплоенерго" одразу після вирішення питання правонаступництва понад 4 мільярди гривень боргів, які були накопичені "Київенерго".

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що заборгованість ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" включає в себе близько 1,2 мільярда гривень нарахованих штрафів і пені, тому питання погашення боргових зобов'язань потребує вирішення на національному рівні. Він зазначив, що стосовно 1,2 мільярда гривень між сторонами зараз йде судовий спір.

19 липня Господарський суд Києва не задовольнив заяву "Київенерго" про заміну боржника на комунальне підприємство "Київтеплоенерго" у справі про заборгованості за газ перед "Нафтогазом".