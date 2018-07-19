Експлуатацію третього енергоблоку Рівненської АЕС продовжено на 20 років

Термін експлуатації даного енергоблоку продовжено до 11 грудня 2037 року.

Державна інспекція ядерного регулювання видала Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" продовжену ліцензію, згідно з якою компанія отримала право експлуатувати третій енергоблок Рівненської АЕС після подовження строку його експлуатації на наступні 20 років, до 11 грудня 2037 року.

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Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"Голова Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Григорій Плачков урочисто вручив президенту "Енергоатому" Юрію Недашковському ліцензію на експлуатацію ядерної установки енергоблоку №3 Рівненської АЕС до 11 грудня 2037 року", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після отримання ліцензії Недашковський зазначив позитивні практики РАЕС, які дозволили продовжити терміни експлуатації всіх трьох енергоблоків на 20 років, і, зокрема, рекордний обсяг заходів, які виконані в ході підготовки третього блоку до роботи у надпроектний період. Він також зазначив, що з подовженням ресурсу вже 8-го енергоблоку "Енергоатом" отримав новий безцінний досвід, якого не має жодна країна в світі.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Колегія Держатомрегулювання схвалила продовження експлуатації енергоблоку №3 Рівненської атомної електростанції у понадпроектний строк - на 20 років, до 11 грудня 2037 року.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тисяч кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.