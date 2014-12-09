Україна в листопаді скоротила видобуток вугілля майже в два рази

Вуглевидобувні підприємства України в листопаді поточного року скоротили видобуток вугілля на 43,7% - до 4,1 млн тонн проти 7,3 млн тонн у листопаді 2013 року.

Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості з посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, минулого місяця на державних шахтах було видобуто 922,5 тис. тонн вугілля, що в 2,3 разу менше листопада 2013 року.

Також повідомляється, що видобуток вугілля в січні-листопаді 2014 року скоротився на 19,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 61,5 млн тонн. З цього обсягу держшахти видобули 17,1 млн тонн вугілля, що на 21,6% менше результату 11 місяців 2013 року.

Читайте також«Укрзалізниця» відновила перевезення вугілля на ДонбасіЯк повідомляв УНІАН, з грудня в Україні почалися віялові відключення електроенергії, пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташовано більшість шахт.

У таких умовах Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок. Вже отримано 250 тис. тонн південноафриканського вугілля трьома партіями. Ще 250 тисяч тонн цього палива, що доставляється на трьох судах, країна очікує отримати до кінця поточного року. Однак після скандалу з держкомпанією «Укрінтеренерго» обсяги вугілля, що залишилися, викупила компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Крім того, енергогенеруючі компанії здійснюють імпорт вугілля з Росії.