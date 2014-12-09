Новим головою «Центренерго» став донецький мільйонер

Державну енергокомпанію «Центренерго», що експлуатує три теплові електростанції, очолив голова наглядової ради донецької компанії, що займається торгівлею меблями і виробництвом швидкісних суден, «БІС Холдінг», Ігор Балабанов.

Відповідне рішення було прийнято наглядовою радою держкомпанії ще 5 грудня, повідомляється на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Раніше зміну керівництва «Центренерго» анонсував міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, посилаючись на необхідність «адекватного» менеджменту компанії, який би приймав оперативні рішення з постачання електростанцій вугіллям.

Варто відзначити, що Ігор Балабанов не раз входив у рейтинги найбагатших українців зі статками близько 10 млн дол. Також ЗМІ повідомляють, що компанія «БІС Холдінг», співвласником якої є Балабанов, володіє готелем «Дружба» в Донецьку.

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Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України в грудні 2014 року відкрила кримінальне провадження стосовно заступника керівника «Центренерго», який щомісяця крав 5 млн грн. Крім цього, навколо «Центренерго» восени поточного року вибухнув скандал через закупівель південноафриканського вугілля.

«Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.