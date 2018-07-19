Третій енергоблок Южно-Української АЕС першим в Україні повністю завантажено паливом Westinghouse

Жодних зауважень щодо завантаження збірок і виходу на планову потужність енергоблоку №3 не було.

Активна зона третього енергоблоку Южно-Української АЕС, вперше серед інших енергоблоків атомних електростанцій України, повністю завантажена ядерного палива виробництва американської компанії Westinghouse.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході 32-го засідання оперативного штабу по впровадженню палива Westinghouse на енергоблоках АЕС України в місті Южноукраїнськ заявив президент Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрій Недашковський.

"Вчора (18 липня – УНІАН) у нас вперше повністю сформована активна зона третього енергоблоку Южно-Української АЕС паливом Westinghouse. Це дозволить протягом одного року перевести експлуатацію палива з дослідної експлуатації на промислову", - сказав Недашковський.

Також він додав, що з 2021 року планується розпочати завантаження палива Westinghouse на енергоблоці №3 Рівненської АЕС.

У ході засідання генеральний директор Южно-Української АЕС Володимир Лісніченко заявив, що жодних зауважень щодо завантаження збірок і виходу на планову потужність третього енергоблоку не було.

Він додав, що в 2020 році планується повністю сформувати активну зону енергоблоку №2 Южно-Української АЕС паливом компанії Westinghouse.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії "ТВЕЛ", держкомпанія "Енергоатом" у квітні 2014 року підписала додаткову угоду до контракту від 2008 року з компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

Згідно з документом, Westinghouse зможе своїми постачаннями замістити паливо російської компанії "ТВЕЛ" на енергоблоках потужністю 1000 МВт у випадку форс-мажорних обставин, включаючи потенційні обмеження Росією поставок в Україну.

Наприкінці січня 2018 року "Енергоатом" і Westinghouse продовжили термін дії договору про постачання до 2025 року. На сьогоднішній день шведське паливо успішно експлуатується на шести енергоблоках Запорізької та Южно-Української АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).