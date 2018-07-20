ЗМІ: Гройсман програв Коболєву війну за керування ГТС

На даний момент керівництво "Магістральних газопроводів України" вже написало заяви про звільнення.

Весь керівний склад ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) звільняється.

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на свої джерела на ринку.

За його словами, відповідні заяви вже написали в.о. голови МГУ Валерій Ноздрін, технічний директор Ігор Бурак і директор з юридичних питань Олексій Лань.

За даними джерела, причина їхнього звільнення - відсутність джерела фінансування МГУ.

"На компанію в загальному було виділено 20 мільйонів гривень. Основна їх частина вже "з'їдена". Останні гроші закінчуються в серпні", - говорить джерело.

Разом з тим воно стверджує, що проблема з фінансуванням МГУ не головна, а є похідною від рішення Кабміну відмовитися від підтримки цього проекту.

"Уряд самоусунувся. Причини нам не пояснювали, але схоже на те що так вирішили зверху", - говорить джерело.

Як повідомляла ЕП, компанія "Магістральні газопроводи України" була основним проектом, на яку робив ставку Кабмін: у Володимира Гройсмана стверджували, що саме цьому підприємству, контрольований "Нафтогазом України" "Укртрансгаз" має передати в управління газотранспортну систему України.

У той же час у "Нафтогазі" наполягали на тому, що ГТС повинна управлятися компанією "Оператор з управління ГТС", створеної при "Укртрансгазі".

Публічна позиція НАК з цього приводу поки не змінилася, але вже скоро керівництво "Нафтогазу" може погодитися з ідеєю передачі ГТС до складу МГУ.

За даними видання, стартовим майданчиком для цього рішення стане висування на посаду глави МГУ Павла Станчака, який має відношення до команди Андрія Коболєва.