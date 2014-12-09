Україна оголошує конкурс для зарубіжних інвесторів на модернізацію ГТС

Україна оголошує публічний конкурс на залучення інвесторів із США і ЄС до модернізації газотранспортної системи, через яку надходить близько половини російського газу європейським споживачам, сказав на засіданні уряду 9 грудня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Уряд оголошує публічний конкурс із залучення інвесторів до модернізації української газотранспортної системи й експлуатації українських газових сховищ», - сказав Яценюк.

Прем'єр нагадав, що створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу. Контроль за цими компаніями залишається за державою.

49% акцій у цих компаніях буде продано зарубіжним інвесторам.оголошує публічний конкурс на залучення інвесторів із США і ЄС до модернізації газотранспортної системи, через яку надходить близько половини російського газу європейським споживачам, сказав на засіданні уряду 9 грудня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Уряд оголошує публічний конкурс із залучення інвесторів до модернізації української газотранспортної системи й експлуатації українських газових сховищ», - сказав Яценюк.

Прем'єр нагадав, що створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу. Контроль за цими компаніями залишається за державою.

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