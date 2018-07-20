Нафта дорожчає після заяв Саудівської Аравії в ОПЕК

Brent подорожчала до $72,78 за барель, WTI - до $68,33 за барель.

Ціни на "чорне золото" еталонних марок в ході сьогоднішніх торгів підвищуються після заяв делегата Саудівської Аравії в ОПЕК про те, що запаси нафти в світі у другому півріччі істотно впадуть.

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Про це повідомляє Росбалт.

"До 8:32 вересневі ф'ючерси на північноморську нафтову суміш сорту Brent подорожчали на 0,28% до 72,78 долара за барель, вартість вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднялася на 0,1% до 68,33 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає старший аналітик "Альпарі" Роман Ткачук, "вчора на ринку "чорного золота" був досить волатильний день - вартість нафти марки Brent встигла піднятися до 73,6 долара і опуститися нижче 72 доларів".

Він нагадує, що "словесні інтервенції відбуваються після зустрічі комітету з моніторингу ОПЕК". "Картель, безумовно, турбує липневе зниження нафтових котирувань. І у випадку глибшої просадки він не стоятиме осторонь", - вважає Ткачук.

На його погляд, "протягом дня висхідний рух може продовжитися, але ризик ще однією осідання на нафтовому ринку зберігається, рівнем підтримки є 71 долар за барель". "Актуальний діапазон торгів для нафти суміші Brent на сьогодні становить 72,0-73,5 доларів за барель", - додає аналітик.