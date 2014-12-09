Україна планує добудувати два енергоблоки на Хмельницькій АЕС до кінця 2018 року
У рамках модернізації української енергетики уряд прийняв рішення про добудову двох блоків на Хмельницькій станції
Україна планує до кінця 2018 року добудувати два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких було закладено ще за часів СРСР, сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду 9 грудня.
«У рамках модернізації української енергетики уряд ухвалив рішення про добудову двох блоків на Хмельницькій станції. Ми вважаємо, що завершення цієї добудови має відбутися у 2018 році», - сказав Яценюк.
Водночас прем'єр-міністр не уточнив, за якими технологіями добудовуватимуться енергоблоки на Хмельницькій АЕС.
Також прем'єр-міністр відзначив, що у 2015 році планується провести необхідні роботи зі збільшення видачі потужностей Южно-Української АЕС, Запорізької АЕС і Хмельницької АЕС шляхом будівництва нових ліній електропередач.
«Загалом це буде близько 3 000 МВт», - додав Яценюк.
Окрім цього, Яценюк повідомив про істотне розширення співпраці з американсько-японською компанією Westinghouse у поставках ядерного палива для українських АЕС, як альтернативи російському паливу.
«Ми залишаємо той проект, який зараз є у «Енергоатома», і істотно розширюємо нашу співпрацю із закупівлі ядерного палива для українських атомних станцій з компанією Westinghouse. Про що підписані і підписуватимуться відповідні угоди», - сказав Яценюк.
Також прем'єр-міністр повідомив, що до 2017 року українська енергосистема має повністю інтегруватися у європейську для синхронної роботи.
«Вся Україна має бути інтегрована в Європейську електроенергетичну систему», - підкреслив прем'єр-міністр.