Яценюк пообіцяв підвищити тарифи на газ і світло для населення

Кабінет міністрів ініціює підвищення тарифів для населення на всі види енергоресурсів до економічно обґрунтованого рівня, при цьому зберігаючи пільги і субсидії для малозабезпечених шарів, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду 9 грудня.

«Ми зобов'язані платити реальну ринкову ціну за енергетичні ресурси України, інакше дефіцит «Нафтогазу», який більший за дефіцит державного бюджету, буде вічним», - сказав Яценюк.

«Не може бути такого, що вся країна працює тільки на одну компанію, на НАК «Нафтогаз України», дефіцит якої цього року становив 110 млрд грн на противагу дефіциту державного бюджету, який становив 68 млрд грн», - додав він.

Читайте такожДефіцит "Нафтогазу" перевищує держбюджет України на 35 мільярдів гривень«Саме тому ми підніматимемо до ринкового рівня всі енергетичні ціни і тарифи. Одночасно, при цьому, забезпечуючи пільги і субсидії для тих, хто потребує пільг і субсидій, тобто для всіх малозабезпечених верств населення України», - заявив прем'єр-міністр.

При цьому Яценюк не уточнив терміни підвищення тарифів на енергоресурси для населення.