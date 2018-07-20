У Кабміні відзвітували про різке скорочення запасів антрациту на ТЕС

При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися лише на 3% – до 1,06 мільйона тонн.

Запаси антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 13 по 20 липня поточного року скоротилася на 11,7% – до 355,5 тисячі тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 3,2% – до 1,06 мільйона тонн з 1,095 мільйона тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 5,6% – до 1,416 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна із-за бойових дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Видобуток не встигає рости слідом за зростанням споживання газового вугілля, тому виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.