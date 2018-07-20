«Нафтогаз» - «Газпрому»: мирова угода за вже прийнятими рішеннями арбітражу неможлива

За даними «Нафтогазу», сума пені для «Газпрому» за несплату боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу зросла до 75 млн дол.

Сума пені, яку має сплатити російський газовий монополіст «Газпром» Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу, станом на 20 липня досягла 75 млн дол.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Газпром» повинен заплатити нам за рішеннями арбітражу 2,56 млрд дол. плюс уже 75 млн дол. відсотків, а також компенсувати витрати на примусове стягнення. І доки не отримаємо ці кошти, ми продовжуватимемо примусове стягнення, заарештовуючи активи «Газпрому» по всьому світу», - написав він.

Вітренко вважає, що «Газпрому» вже запізно просити про «мирову угоду» у спорах в Стокгольмському арбітражі, рішення щодо яких уже винесено.

«Як ми сказали «Газпрому» на тристоронній зустрічі, мирова угода по вже ухвалених рішеннях арбітражу не є можливою. Це навіть суперечить суті мирових угод - потрібно було про них домовлятися до ухвалення остаточного рішення арбітражем. А зараз вже запізно просити «мирову угоду» по цих спорах», - зазначив він.

Також він нагадав, що «Нафтогаз» подав новий позов до Стокгольмського арбітражу із загальною сумою вимог понад 12 млрд дол., по яких він готовий піти на угоду, якщо «Газпром» виплатить усю цю суму в позасудовому порядку.

«Наші вимоги є обґрунтованими, ми впевнені в нашій юридичній позиції. Якщо «Газпром» хоче «мирову угоду» по цих нових арбітражних процесах, він може в позасудовому порядку сплатити нам цю компенсацію», - написав він.

Разом з тим Вітренко наголосив, що судові розгляди між компаніями не повинні затримувати тристоронні переговори про транзит газу після 2019 року.

«Ну якщо хтось хоче штучно ці переговори затягувати або відкладати, то має бути відкладено і будівництво «Північного потоку-2» як політичного і антиконкурентного проекту», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу щодо контракту на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно сповістив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси щодо арешту активів «Газпрому» проходять в Англії, Швейцарії і Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

На початку липня 2018 року «Нафтогаз» подав до Стокгольмського арбітражу позов з вимогою переглянути тариф на транзит природного газу за контрактом з «Газпромом».

«Нафтогаз» вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року до кінця 2019 року і попередньо оцінює свої грошові вимоги в близько 12 млрд дол., не враховуючи відсотків.